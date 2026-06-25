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Kaymakam Bilici köyde damat tıraşı yaptı

Kaymakam Bilici köyde damat tıraşı yaptı
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Avanos Kaymakamı Osman Bilici, köylerde geleneksel olarak sürdürülen "damat tıraşı" törenine katıldı.

Avanos Kaymakamı Osman Bilici, köylerde geleneksel olarak sürdürülen "damat tıraşı" törenine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göynük köyünü ziyaret eden Kaymakam Bilici, köylülerle bir araya geldi.

Düğün hazırlıkları kapsamında köy kıraathanesinde düzenlenen damat tıraşı törenine katılan Bilici, damat Salih Orhan'ın tıraşını yaptı.

Kaymakam Bilici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından gençlerin her zaman desteklendiğini belirtti.

Vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı gençlerin sıcak aile yuvalarında örf ve adetlerini öğrenerek büyüdüklerini ifade eden Bilici, şunları kaydetti:

"Aile Yılı kapsamında bizler de ailenin korunması ve birlikteliklerin sürdürülebilmesi için yoğun çaba harcamaktayız. Vatanına ve milletine bağlı evlatlar, anne ve baba sıcaklığını derinden hisseden hanelerde yetişmektedir. Bizler de bilhassa yeni yuva kuran gençlerimizin her daim destekçileriyiz. Devletimizin, yeni aile kuracak gençlere sağladığı imkanlarla nesillerimizin milli ve manevi değerler içerisinde yetişmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Ailenin korunması ve devamlılığı adına yapılan tüm programlar bizler için önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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