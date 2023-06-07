Atv Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar
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Atv kanalının bugünkü yayın akışı listesi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Atv yayın akışı detayları...
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
Kaynak: InterSinema.com / Güncel