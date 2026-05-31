Çayda mahsur kalan mandalarını atıyla yönlendirip kurtardı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Cemal Demirtaş, çayda mahsur kalan 2 mandasını atıyla suya girerek kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde, Hamamlı köyünde meydana geldi. Cemal Demirtaş'a ait 2 manda, Gerede Çayı'na girdi. Mandaların çaya girdiğini gören sahibi Cemal Demirtaş da atıyla çaya girdi. Demirtaş, çaydan çıkmakta zorlanan mandalarını, suya girdiği atıyla yönlendirerek kurtardı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla da görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı