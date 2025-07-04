Atina yakınlarında Yangın, Yerleşim Birimleri Tahliye Edildi

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Yunanistan'ın Koropi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbiren tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor, ancak şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.

İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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