Atina Havalimanı'nda radarlarla iletişim arızası yaşandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftehrios Venizelos Havalimanı'nda radarlarla iletişim arızası yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliğinden (EEEKE) yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Merenta Tepesi ile iletişimin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkenin en büyük havalimanına hizmet veren Atina Yaklaşım Kontrol Merkez Merenta Tepesi ile veri aktarımının aksamaya uğramasının ardından, normalde üç radar çalışması gerekirken, iletişim tek bir radara kaldı." ifadesi kullanıldı.

İletişimin tamamen kesildiği 4 Ocak'ta yaşanan sorunun gerçek nedeni hakkında henüz bilgi edinilemediğine dikkat çekilen açıklamada, arızanın da tekrar edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü arızanın benzerlerinin de daha önce yaşandığı belirtilerek, Sivil Havacılık Teşkilatı yönetim kadrolarının sorumlulukları olduğu hatırlatıldı.

Uçak trafiğinin, sabah hava kontrolörlerinin özverili çabaları sayesinde güvenli bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınmadıkça ve teknik altyapı yenilenmedikçe yaz sezonunda hava kontrolörlerinin fazla mesai yapmayı reddedecekleri ifade edildi.

Yunan basını da söz konusu arıza nedeniyle bugün uçuşlarda aksama yaşandığını belirtti.

Teknik arıza

Yunanistan'da 4 Ocak'ta hava trafik hizmetleri frekanslarında teknik arıza yaşanmış ve planlanan uçuşlar iptal edilmişti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, sorunun hava sahasını kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

Arızanın gece geç saatlerde giderilmesi üzerine uçuşlar kademeli olarak başlatılmıştı.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği, olaydan aylar önce yapılan çeşitli açıklamalarda, kullanılan sistemlerin eski olduğunu belirterek, hükümete sistemlerin modernize edilmesi ve personel sayısının artırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.