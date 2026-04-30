Haberler

Atina'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Başkent Atina'da March to Gaza Greece grubunun çağrısıyla Dışişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya müdahalesi kınanarak, saldırının Girit açıklarında, Yunanistan'ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada Yunan makamlarının saldırı karşısındaki tutumu eleştirilerek, ülke genelinde dayanışma gösterilerinin sürdürülmesi için çağrı yapıldı.

Filistin'e destek sloganlarının atıldığı gösteride filonun Gazze'ye doğru yolculuğuna devam etmesinin gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

