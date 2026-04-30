Atina'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Yunanistan'da İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.
Başkent Atina'da March to Gaza Greece grubunun çağrısıyla Dışişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.
Grup tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya müdahalesi kınanarak, saldırının Girit açıklarında, Yunanistan'ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada Yunan makamlarının saldırı karşısındaki tutumu eleştirilerek, ülke genelinde dayanışma gösterilerinin sürdürülmesi için çağrı yapıldı.
Filistin'e destek sloganlarının atıldığı gösteride filonun Gazze'ye doğru yolculuğuna devam etmesinin gerektiği vurgulandı.