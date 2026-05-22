İsrail'in Lübnan'da ambulans ekibini hedef aldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir yaralıya müdahale eden ambulans ekibini hedef aldığı ve 2 sağlık çalışanın hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri yayımlandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu öğle saatlerinde, ateşkese rağmen Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde yaralılara müdahale eden sağlık ekiplerini hava saldırısıyla hedef aldı.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, sağlık çalışanlarının İsrail saldırısında yaralanan kişiye müdahale ettiği görülüyor.

Videoda, sağlık çalışanlarının yaralıyı tahliye etmek için bölgeden geçen bir ambulansı durdurduğu, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının ambulans ve sağlık çalışanlarının olduğu bölgeyi bombaladığı ve bölgeden alevlerin yükseldiği yer alıyor.

Saldırıdan sonra sağlık çalışanlarının yerde yattığı cep telefonu kamerasına yansıyor.

İsrail saldırısında ikisi sağlık görevlisi, 3'ü Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.