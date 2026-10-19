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Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 5 cenaze hastaneye ulaştı, 22 kişi yaralandı

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Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 5 Filistinlinin cenazesinin hastanelere ulaştığını, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Cenazelerden dördü yeni saldırılarda ölenlere, biri enkazdan çıkarılan Filistinliye ait.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 4'ü yeni saldırılarda hayatını kaybeden, biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin cenazesinin ulaştığı, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1522 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 5 bin 421 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 839 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 480'e ulaştığı bildirilen açıklamada, yaralı sayısının ise 175 bin 539'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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