Adıyaman'da tekne alabora oldu; 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Adıyaman'da tekne alabora oldu; 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'nde meydana gelen olayda alabora olan teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde alabora olan teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Barajı Gölü'nde akşam saatlerinde tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır'ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
