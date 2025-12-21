Adıyaman'da tekne alabora oldu; 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde alabora olan teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Barajı Gölü'nde akşam saatlerinde tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır'ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.