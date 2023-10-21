Ataşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Ataşehir'de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Ataşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 33 DGK 01 plakalı otomobil, İçerenköy Mahallesi Hal Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, salık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Ahmet T, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel