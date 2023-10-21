Haberler ›› Güncel ›› Ataşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ataşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ataşehir'de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis merkezine götürüldü.