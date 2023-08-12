Ataşehir'de Havai Fişek Patlamasıyla Korku Dolu Anlar

Ataşehir'de asker eğlencesi sırasında havai fişeklerin patlamasıyla eğlenceye katılanlar panik içinde kaçmaya başladı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.