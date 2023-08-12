Ataşehir'de Havai Fişek Patlamasıyla Korku Dolu Anlar
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Ataşehir'de asker eğlencesi sırasında havai fişeklerin patlamasıyla eğlenceye katılanlar panik içinde kaçmaya başladı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ataşehir'de asker eğlencesi sırasında devrilen havai fişeklerin patlamasıyla eğlenceye katılanlar kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi sırasında kullanılacak havai fişek bataryası yanlışlıkla devrildi. Havai fişeklerin patlamasıyla birlikte eğlenceye katılanlar koşarak kaçmaya başladı. Bir kişi, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel