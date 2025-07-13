TRT Yönetim Kurulu'nda Yeni Atamalar Yapıldı

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atanırken, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner olarak belirlendi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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