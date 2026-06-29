Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 litre 350 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 litre 350 mililitre likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli K.K. gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 litre 350 mililitre likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen şüphelinin ikameti ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda 1 litre 350 mililitre likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K. (40) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü