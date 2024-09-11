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Astoria Grande kruvaziyeri Amasra'ya ikinci seferini gerçekleştirdi

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Rusya'nın Soçi kentinden gelen Astoria Grande kruvaziyeri, Amasra'ya ikinci seferini gerçekleştirdi. Yolcular, Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayında ikinci seferini gerçekleştirdi.

Rusya'nın Soçi kentinden 1031 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na demirledi. Geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve liman görevlileri karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesine gitti.

Kaynak: AA / Güncel

Denizcilik Turizm Güncel Amasra Rusya Soçi

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