Assalam Derneği, 8. Yılını İyilik ve Dayanışma Etkinliğiyle Kutladı

Afrika bölgesinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten ve Zanzibar'da kurulan Assalam Derneği, 8 yıllık yolculuğunu İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikle kutladı.

İstanbul Beykoz'da bulunan Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, gönüllüler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

İyilik fikrinin toplumsal dönüşümdeki gücünün ortaya konulduğu etkinlikte, derneğin 8 yıl önce Zanzibar'da "bir grup gönüllünün hayalleriyle filizlenen bir ağaç" olduğuna dikkat çekildi.

Assalam Derneği Kurucusu ve Başkanı Hatice Çolak Ali, kuruluşun geleceğine yön vereceği belirtilen PEACE modelini tanıttı.

Permakültür, eğitim, sanat, topluluk ve sosyal girişimcilikten oluşan modelin, Assalam Derneğinin sahadaki 8 yıllık tecrübesiyle olgunlaştığını belirten Çolak Ali, yaklaşımın "iyiliği yaşamın merkezine alan bütüncül bir dönüşüm modeli" olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan panelde konuşmacılar, iyiliğin birey ve toplum üzerindeki karşılığını, dayanışmanın psikolojik temellerini ve PEACE modelinin günlük yaşamdaki etkilerini farklı perspektiflerden değerlendirdi.

Panelin ardından Assalam Derneğinin kültürel mirası koruma çalışmalarını merkezine alan "Mirasın Elleri" belgeseli gösterildi.

Assalam'ın 8. yılını kutladığı etkinlikte "Bi Mutluluk Bestesi" ekibi de konser verdi.

Afrika bölgesinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Assalam Derneğinin Türkiye şubesi, Haziran 2019'da İstanbul'da açılmıştı.