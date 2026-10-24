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Artvin Yusufeli'deki tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Artvin Yusufeli'deki tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki tünelde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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