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Artvin Valisi Ergün, Ardanuç'ta Ziyaretlerde Bulundu

Artvin Valisi Ergün, Ardanuç'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cehennem Deresi kanyonunu gezerek turizm potansiyelini değerlendirirken, Güneş Enerjisi Projesi'nin inşaatını da inceledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ergün, Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Emrah Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnaf ziyareti de yapan Ergün, vatandaşlara sohbet ederek taleplerini dinledi.

Bereket köyü sakinleriyle bir araya gelen Ergün, İl Özel İdaresince köyde yapılan sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi.

İlçenin en önemli turizm değerlerinden Cehennem Deresi kanyonunu da gezen Ergün, göreve başladıktan sonra Kemalpaşa, Murgul ve Ardanuç ilçesini ziyaret ettiğini söyledi.

Cehennem Deresi kanyonunda yürüyüş rotası oluşturması yönünde talep olduğunu belirten Ergün, "Biz buna da katkı sağlarız." dedi.

Ergün, Artvin'in doğal güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe olduğuna işaret ederek, "Her köşesinde sizi sürprize boğan, merak içinde bırakan bir doğal güzelliklerle karşılaşabiliyorsunuz." diye konuştu.

İlçede İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen Güneş Enerjisi Projesi inşaatını da incelediğini anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 1 megavatlık çalışma yapılıyor. Yerini gördük bir ay içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Sürekli güneş alan bir bölge. Asfalt plentteki elektrik harcamalarını karşılamaya yetecek bir elektrik üretimi bekliyoruz. Fırsat ve kaynak bulursak önümüzdeki yıllarda kapasiteyi daha da arttırmak için çalışmamız gerekir diye düşünüyorum."

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel ve diğer ilgililer Vali Ergün'e ziyaretlerinde eşlik etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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