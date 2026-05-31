Macahel Geçidi, mayıs karı ile beyaza büründü

Artvin'in Borçka ilçesinde mayıs ayının son gününde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 1850 rakımlı Macahel Geçidi beyaza büründü, 6 köyün yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlatırken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

ARTVİN'de mayıs ayının son gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası 1850 rakımlı Macahel Geçidi beyaza büründü.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşım geçici olarak kapandı. Yolların kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, bölgeye sevk edilerek iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması başlatıldı. Bahar mevsiminin son günlerinde yeniden kış manzaralarının oluştuğu bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Artvin genelinde özellikle 1500 metre rakımın üzerindeki kesimlerde etkili olan yağış, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı. Karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Camili Köyler Birliği Başkanı Nasır Önder, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, zorunlu durumlarda ise araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
