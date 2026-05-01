Haberler

Artvin'de fırtına nedeniyle pazardaki tezgahlar devrildi, ürünler etrafa savruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle semt pazarına kurulan çok sayıda tezgah devrildi, brandalar yerinden söküldü ve ürünler etrafa savruldu.

Borçka ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, Çoruh Caddesi'nde açık alana kurulan semt pazarında alışveriş yapanlar ve pazarcılara zor anlar yaşattı. Fırtınanın etkisiyle brandalar uçtu, çok sayıda tezgah devrildi ve sebze meyveler yola döküldü. Esnaf ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazı kişiler ise pazar alanını terk etmek zorunda kaldı.

Zarara uğradığını belirten esnaf, kapalı pazar yeri talebini yineleyip, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

