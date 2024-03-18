Artvin'de baraj suları çekilince mahalle yeniden ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Temmuz'da baraj sularına gömülen mahalle Mart ayında yeniden ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyü Uysallar mahallesinin tamamı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında baraj suları altında kalırken, mahalle Mart ayında baraj suları çekilmesiyle yeniden su yüzüne çıktı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün köyünün 30 haneli Uysallar mahallesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tamamen sulara gömüldü. Baraj sularının bu günlerde çekilmesiyle birlikte ise 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar gelip bölgeye giderek köylerine bakıp fotoğraflarken, aynı zamanda hatıralarını yad ediyor.

"Geçtiğimiz yıl teraviyi bu camide kılıyorduk şimdi uzaktan bakıyoruz"

Bölge halkından Kadir Gündüz yaptığı açıklamada "Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. Bende onu izlemeye geldim. Su altına kaldığı için kullanılacak bir durumu yok. Ama yine de gelip o günleri buradan yad ediyoruz. Suyun bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk. Gecen teraviyi bu camide kılardık. Bu yıl ise uzaktan camiye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.