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Artvin'de 400 Öğrenciye Temel Trafik Eğitimi Verildi

Artvin'de 400 Öğrenciye Temel Trafik Eğitimi Verildi
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Artvin ilinde jandarma ekipleri, Ardanuç ilçesindeki ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Öğrenciler, trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli geçiş yöntemleri hakkında bilgiler aldı.

Artvin'de jandarma ekiplerince 400 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ardanuç ilçesindeki Atatürk ve Güleş İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimlerde, öğrencilere servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, kara yollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı, servis araçlarında ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere, eğitimin ardından boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Jandarma Ardanuç trafik artvin

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