Haberler

Artvin'de 31 Aralık'ta Çığ Altında Kalan Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı’nda 31 Aralık 2025’te çığ altında kalan Bülent Gezer’in bulunması için dün tekrar başlanan arama çalışmaları bugün de sürdürülüyor.

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan Bülent Gezer'in bulunması için dün tekrar başlanan arama çalışmaları bugün de sürdürülüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için sürdürülen arama çalışmaları, verilen uzun aranın dün tekrar başlatılmıştı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerinde katıldığı arama çalışmalarına dün akşamki yoğun sis nedeniyle ara verilmişti. Arama çalışmalarına bugün sabah yeniden başlandı. Toplam 82 kişinin yürüttüğü arama çalışmaları, kontrollü şekilde devam ediyor.

Ekiplerin, arazideki riskleri anlık olarak değerlendirerek ilerlediği ve çalışmaların temkinli biçimde sürdüğü bildirildi. Çalışmaların hava ve zemin koşullarına bağlı olarak devam edeceği kaydedildi.

6 çobandan 3'ü kurtarılmıştı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla dün arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular