Arter'de Türkçe işaret dili turu bugün 14.30'da düzenlenecek

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Arter, çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılmaya yönelik programları kapsamında Türkçe işaret dili turu düzenleyecek.

Nisan Köknar yürütücülüğündeki tur, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Tur kapsamında Arter'in güncel sergilerinden bir seçki, Türkçe işaret dili kullanıcılarının yorumuna açılacak.

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sergilerde yer alan yapıtları keşfederek sanatla etkileşimlerini artırma ve eserler hakkındaki kişisel yorumlarını paylaşma imkanı bulacak.

Çağdaş sanatı farklı izleyici grupları için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Arter, bu turlarıyla işitme engelli sanatseverlerin sergilerle doğrudan etkileşim kurabileceği bir alan oluşturuyor.

Kaynak: AA