Arsuz'da Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 40 Bin Lira Ceza

Arsuz'da Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 40 Bin Lira Ceza
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin plaka bilgileri üzerinden sürücü C.P. ve araç sahibine ulaştı.

Sürücü ve motosikletin sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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