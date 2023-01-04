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Arnavutluk, ilk uydularını uzaya fırlattı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ilk uydularını ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ilk uydularını ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu.

Başbakan Rama, sosyal medya hesabından, uyduların fırlatılışıyla ilgili görüntü de paylaştı.

Rama paylaşımında, "Bizim 'Albania-1' ve 'Albania-2' adlı uydularımızı da taşıyan Space X Transporter 6 misyonu, Falcon 9 roketi ile Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı." ifadelerine yer verdi.

2022 yılı Eylül ayında Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı.

Sözleşmenin, ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda "Albania-1" ve "Albania-2" olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Fajton Cuka - Güncel

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