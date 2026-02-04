Haberler

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Dimo, Tusaş'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi ziyaret ederek savunma ve havacılık alanındaki iş birliği imkanlarını görüştü.

(ANKARA) - Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ), ziyaret etti. Görüşmede, savunma ve havacılık alanlarında iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ile geleceğe dönük ortak projeler ele alındı.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sayın Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyetin şirketi ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık alanındaki iş birliği imkanları ele alınırken; yürütülen projelerimiz hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu ve geleceğe dönük ortak çalışma potansiyelleri değerlendirildi" denildi.

