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Servis şoförü tartışmada vurularak öldürüldü

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Arnavutköy'de iki servis şoförü arasındaki tartışma kanlı bitti. Özcan K, tartıştığı Mehmet T'yi silahla vurdu. Ağır yaralanan Mehmet T hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan servis sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K, Mehmet T'ye 4 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Özcan K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte Haraççı Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin başka bir suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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