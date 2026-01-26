Haberler

Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 26'sı taburcu edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Arnavutköy'de düzenlenen bir mevlit yemeği sonrası 55 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bunlardan 26'sının taburcu edildiğini açıkladı. 29 kişinin tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Arnavutköy'de mevlit yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 55 kişiden 26'sının taburcu edildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,"Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı