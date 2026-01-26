Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 26'sı taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Arnavutköy'de mevlit yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 55 kişiden 26'sının taburcu edildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,"Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.