Arızalanan tüplü televizyonlar 70 yaşındaki Ali ustaya emanet

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 46 yıldır televizyon tamirciliği yapan 70 yaşındaki Ali Osman Ersöz, teknolojinin gelişmesiyle sayısı hızla azalan tüplü televizyonları da dükkanında onarıyor.

Mesleğe 46 yıl önce çırak olarak başlayan 3 çocuk, 3 torun sahibi Ersöz, bir yıl sonra kendi dükkanını açtı. Zaman içerisinde kendini geliştirerek ilçede aranan ustalardan biri olan Ersöz, aradan geçen sürede pek çok çırak ve kalfa yetiştirdi.

İlerleyen yaşına rağmen her sabah günün erken saatlerinde Müftü Mahallesi'ndeki dükkanının yolunu tutan Ersöz, hazırlıklarını yaparak müşterilerini bekliyor.

Mesleğini icra edenlerin azalmasına üzülen Ersöz, dükkanında birlikte çalıştığı oğluyla elinden geldiğince bu işi sürdürmek istiyor.

"Yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekiyoruz"

Ali Osman Ersöz, AA muhabirine, lambalı televizyon tamiriyle bu işe başladığını anlattı.

Bugün son teknoloji televizyonlara kadar hepsinin onarım bakımını yaptığını dile getiren Ersöz, tüplü televizyon tamirinin 70 ila 80 lira tuttuğunu belirtti.

Ersöz, haftada birkaç kez tüplü televizyonunu tamire getirenlerin olduğunu ifade ederek, "Evvelden tüplü televizyon tamir sayısı çok fazlaydı, günde 30 tane geldiği günleri bilirim. Yedek parça imalatı bittiği için artık malzeme bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Çırak bulmakta zorlandıklarını anlatan Ersöz, "Nasıl bir üniversitede 3 veya 4 senede öğrenci yetişiyorsa, bizim meslek de en az 8 ila 10 yıl arasında tecrübe gerektiriyor. Hazır yetişmiş eleman bulmakta da güçlük çekiyoruz. Bu mesleğin son temsilcileriyiz diyebilirim." diye konuştu.

Ali Osman Ersöz, önceki dönemlerde çırak bulmanın kolay olduğuna işaret ederek, "İnsanlar, 'Oğlum yeter ki bir meslek öğrensin.' diye hatta üstüne para vermeyi teklif ederek bu mesleği yapmalarını isterlerdi. Bir de derlerdi ki 'Parasını ben vereyim, oğluma söyleme, sanki harçlığını, haftalığını sen veriyormuş gibi bilsin.' teklifinde bulunurlardı." ifadelerini kullandı.