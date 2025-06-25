Arı Sokması Sonucu Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Arı Sokması Sonucu Eski Muhtar Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde eski muhtar Hasan Yamaç, arıların sokması nedeniyle hayatını kaybetti. Yamaç, bahçesinde çalışırken fenalaştı ve cep telefonuyla yardım çağırdı. Olay sonrası sağlık ekipleri sevk edildi, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde arıların soktuğu eski Çamlıca Mahallesi muhtarı Hasan Yamaç (73), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 2009-2019 yılları arasında muhtarlık görevinde bulunan ve arıcılıkla uğraşan Hasan Yamaç, bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu fenalaştı. Yamaç, yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu haber vermesi ile bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Yamaç, hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Hasan Yamaç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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