Arel Üniversitesi kongresinde Haluk Şahin yapay zekayı Sihirbazın Yamağı'na benzetti

İSTANBUL Arel Üniversitesi'nin 'Dijital Tufan' temasıyla düzenlediği 2'nci Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi'nde yapay zekanın geleceği tartışıldı. Emeritus Prof. Dr. Haluk Şahin yapay zekayı Sihirbazın Yamağı'na benzeterek 'Şu anda tam bir yol ayrımındayız' derken, yönetmen Dr. İlker Canikligil 'Yapay zeka kötü desek de hiçbir şey değişmeyecek, uyum sağlamak lazım' ifadelerini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi, 'Dijital Tufan' temasıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi'ne (ICTADC 2026) ev sahipliği yaptı. Kongrede yapay zeka, dezenformasyon, dijital mahremiyet ve teknolojinin toplumsal etkileri ele alındı.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi (ICTADC 2026), Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde başladı. Ulusal ve uluslararası akademisyenleri bir araya getiren kongrede, dijital dönüşümün medya, sanat, iletişim ve toplum üzerindeki etkileri değerlendirildi. Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği riskler de farklı disiplinler çerçevesinde tartışıldı.

YAPAY ZEKA VE DEZENFORMASYON ELE ALINDI

Kongrede sosyal medya platformlarında yayılan yanıltıcı içerikler, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin güvenilirliği ve algoritmaların bilgiye erişim üzerindeki etkileri gündeme geldi. Dijital bağımlılık, medya okuryazarlığı ve bilgi güvenliği gibi konular da akademik değerlendirmelere konu oldu. İletişim alanından Prof. Dr. Haluk Şahin, Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Prof. Dr. Yalçın Kırdar konuşmacı olarak yer aldı.

Kongrenin öne çıkan başlıkları arasında yapay zekanın gazetecilik pratiklerine etkisi yer aldı. Haber üretiminde yapay zeka kullanımı, dijital içeriklerin doğrulanması ve gazetecilikte etik sorumluluklar ele alınırken teknolojinin kamu yararına nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Dijital dönüşümün sinema, televizyon, görsel iletişim tasarımı ve sanatsal üretim üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Prof. Dr. Haluk Şahin, 'Dijital Tufan' başlıklı konuşmasında dijital dönüşümün etkilerini değerlendirdi. Flu TV sunucusu Dr. İlker Canikligil ise 'Tufandan Botla Kurtulmak' başlıklı konuşmasında dijital çağın getirdiği sorunları ele aldı.

ULUSLARARASI AKADEMİSYENLER DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DEĞERLENDİRDİ

Kongre kapsamında 22 Ekim Perşembe günü uluslararası davetli konuşmacıların katılımıyla çevrim içi bir oturum gerçekleştirildi. Hollanda Groningen Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ eleştirel medya okuryazarlığını, İsveç Lund Üniversitesi'nden Doç. Dr. Deniz Duru ise kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesini ve yapay zeka kullanımını ele aldı.

İngiltere Goldsmiths Üniversitesi'nden Dr. Ergin Bulut, 'Merkezden Çepere Dijital Tufan(lar)', University College London'dan Doç. Dr. Hakan Ergül ise 'Akademide Yapay Zekanın Yarattığı Tufan' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. İspanya Girona Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Gürkan da dijital tufanın sinemadaki temsilini değerlendirdi.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin ilk gününde yüz yüze oturumlar gerçekleştirildi. ICTADC 2026, akademik sunumların çevrim içi oturumlarla devam etmesiyle sona erecek.

'YAPAY ZEKAYI BİR YAMAK OLARAK TUTACAĞIZ'

Yapay zekanın iletişim sektöründeki etkilerini değerlendiren Emeritus Prof. Dr. Haluk Şahin, "Yapay zekayı ben bir yamak olarak görüyorum. Bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Sihirbazın Yamağı diye çok güzel bir çizgi film vardır. Sihirbaz atölyede yokken yamağı onun yaptığı sihirleri yapmaya kalkar ve kontrolü kaybeder. Bütün mağarayı sular basar. Yani şu anda biz o noktadayız. Pek çok uzman, yapay zekanın zamanla bağımsız bir güç olarak insanları yönetmeye kalkışabileceğini haklı olarak öne sürüyor. Ama bunun dışında bize müthiş yararları da var. Bunları gözden uzak tutmamak lazım. Ben uzun yıllar televizyonculuk yaptım. Bir yerde mülakat yaptığımız zaman bu bazen bir, iki saat sürerdi. Görüşme bittikten sonra arkadaşlarımın deşifreyi yapmasını beklerdim. Bu bazen bir, iki gün alırdı. Oysa şimdi sizin için böyle bir sorun yok. En kısa zamanda deşifreyi alabiliyorum. Yani bilginin elde edilmesi gittikçe kolaylaşıyor. Yeter ki bilgiyi alacak zaman olsun" dedi.

'YAPAY ZEKA KÖTÜ DESEK DE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK'

Flu TV sunucusu İlker Canikligil de, "Ben olan hiçbir şeyle savaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka uyum sağlamak veya onu dönüştürmeye çalışmak lazım. Sabahtan akşama kadar burada yapay zeka kötü desek de hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü yapay zeka geldi ve daha büyük bir yıkıma doğru gidiyoruz. Ona uyum sağlamak lazım. Dolayısıyla onunla oynamak, yeni mecraları ve ortamları herkesten önce kullanmayı öğrenerek onlarla bir şeyler üretmeye çalışmak gerekiyor. Yapay zekaya uyum sağlamak lazım. Yani illa eskisi gibi büyük gemiler yapmanız gerekmiyor. Küçük botlarla veya sallarla da hayatınızı sürdürebilirsiniz. Yapay zeka bazı mesleklerin yerini alacak. Eğer yeterince değer üretmiyorsanız, yani bir bilgisayar sizin yaptığınız işi yapabiliyorsa" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı