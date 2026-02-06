Haberler

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Turgay Demir, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Turgay Demir hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ustalar Köyünde meydana geldi. Turgay Demir yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabah saatlerinde olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
