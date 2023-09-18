Ardahan'da velileri isyan ettiren olay! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok

Ardahan'ın Göle ilçesindeki Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlköğretim Okulu'nda öğretmen bulunmaması velilerin tepkisine neden oldu. Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen öğretmen atanmayan okulda, çocukların okula gelmemesi yönünde anonslar yapılıyor. Duruma isyan eden veliler, yetkililere seslenerek bir an önce gerekenin yapılmasını istiyor.

Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü beldesinde Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlköğretim Okulu'nda öğretmen bulunmuyor. Çocukların okula gelmemesi yönünde anons yapılırken, belde halkı yetkililere seslenerek duruma isyan etti.

"NE KADAR ACI DEĞİL Mİ?"

İlköğretim birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuyan çocuklar için okulda öğretmen olmadığını belirten veliler, çaresizce seslerini duyurmak istiyor. Çocuklar okula gelmesin diye anonsların yapıldığını söyleyen bir veli, "Ne kadar acı değil mi? İlk duyduğumda bir baba olarak hissettiğim duygunun tarifi yok." dedi.

GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'na, bölgedeki yöneticilere ve önde gelen siyasilere seslenen veliler, bir an önce gerekenin yapılması yönünde çağrıda bulundu.