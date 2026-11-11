Ardahan'da iş yeri kurşunlamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ardahan'da iş yeri kurşunlamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edildi.
Hakimlikçe şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: AA