Ardahan'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Ardahan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Diş Hastanesi Kavşağı'nda plakaları öğrenilemeyen M.F. idaresindeki otomobil ile D.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA