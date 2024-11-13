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Ardahan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Ardahan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Ardahan'da 'Adalet Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine savcılar ve yükümlüler katıldı. 150 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Ardahan'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Ova mevkisindeki etkinliğe, Ardahan Adliyesi'nden savcı ve görevlilerin yanı sıra 22 yükümlü katıldı.

150 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, fidanlara can suyu verildi.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Savcısı Burak Hekim, etkinliğin önemli olduğunu, katkı sunan başta Denetim Serbestlik Kurumu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
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