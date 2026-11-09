Arap Koalisyonu, Husilere ait balistik füze üretim tesislerini imha etti

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Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilere ait balistik füze üretim tesislerinin hedef alınarak imha edildiğini bildirdi.

Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilere ait bir balistik füze üretim tesisinin düzenlenen hava operasyonuyla imha edildiğini belirtti.

Füze yakıtı imalatında kullanılan bir kimya tesisinin de hedef alınarak kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Maliki, balistik füzeler için elektronik sistem montajı yapılan stratejik bir atölyenin de tamamen ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Sözcü Maliki, Husilerin balistik füze kabiliyetini ve askeri ağını zayıflatmaya dönük operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA