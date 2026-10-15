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Arap Koalisyonu, Hamis Muşayt'a yönelik 2 İHA saldırısını engellediğini duyurdu

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Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve başka bir bölgeye 2 İHA'yla düzenlediği saldırıların engellendiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürülerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ülkenin güneyine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kenti ve başka bir bölgeyi 2 İHA'yla hedef aldığını belirtti.

Maliki, İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürülerek imha edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce güneydeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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