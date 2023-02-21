Arap Birliği, Uluslararası Toplumu Filistin Devletini Tanımaya Çağırdı

Arap Birliği Pazar günü, İsrail işgali karşısında azmini koruyan Filistin halkının merhum Yaser Arafat'ın yolundan yürüdüğünü teyit etti.

Yaser Arafat Vakfı'nın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşan Arap Birliği İşgal Edilmiş Arap Toprakları ve Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni, Filistin halkını korumak üzere sorumluluk almaya çağırdı.

SES (Arapça): SAİD EBU ALİ, Arap Birliği İşgal Edilmiş Arap Toprakları ve Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı:

"Artan İsrail saldırılarının tüm biçimleri karşısında uluslararası toplum, kararlarının uygulanmasına yönelik çabalarını artırmalı ve Filistin halkına yönelik uluslararası koruma sağlayarak iradesini ortaya koymalıdır. Ayrıca Güvenlik Konseyi, ilgili kararlarını uygulamak ve uluslararası toplumun üzerinde mutabık kaldığı iki devletli çözümün sonsuza dek kaybolmasını önleyecek bir barış sürecini netliğe kavuşturmak üzere yetki ve sorumluluklarını kullanmalıdır."

Ali ayrıca uluslararası toplumu Filistin devletini tanımaya ve uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış İnisiyatifi temelinde BM'ye tam üye yapmaya çağırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)