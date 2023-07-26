Araç kiralama meselesi yüzünden kavga: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da Bayram Akbaş (25), araç kiralama meselesi yüzünden kavga ettiği Ö.C.A. ve S.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine gelen Bayram Akbaş, sohbet ettiği sırada adrese S.A., B.Y. ve Ö.C.A. geldi. Bayram Akbaş, iddiaya göre evin önüne gelen 3 kişi ile araç kiralama melesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C.A. ve S.A., Akbaş'a tabanca ile ateş açtı. Göğsünden, bacağından ve ayağından vurulan Akbaş, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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