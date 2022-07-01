Arabalara ilgi duyan LGS birincisinin hedefi otomotiv mühendisi olmak

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitimini tamamlayan Muhammet Abdullah Duzcu, Liselere Geçiş Sistemi sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alan Muhammet Abdullah Duzcu, arabalara duyduğu ilgiden dolayı hedefinin otomotiv mühendisi olduğunu söyledi.

Osmaniye'de Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitimi tamamlayan Muhammet Abdullah Duzcu, LGS'de soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Arabalara ilgi duyduğu için hedefinde Otomotiv Mühendisliği olduğunu belirten Muhammet, İstanbul Erkek Lisesi ya da TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak istediğini söyledi.

"Sınav gecesi heyecandan sabaha kadar uyuyamadım"

Tam puan olmasa da tam puana yaklaşık bir sonuç beklediğini ifade eden Muhammet Abdullah Duzcu, "Ağustos ayında başladım ders çalışmaya. Önce okula gidiyorduk ve zor oluyordu yaz sıcağında. Okul başladıktan sonra soru sayım azdı. Yani 100-150 civarında soru çözüyordum. Ondan sonra hocalarım bunun yeterli olmayacağını söylediler. İkinci dönem biraz zorlanmaya başladım çünkü soru sayısı artmıştı ve 250 yaklaşmıştı. Daha 300 olduğu günler oldu. Heyecanım artmıştı sınav günü yaklaştıkça. Şu kadar gün kaldı, bu kadar kaldı diye, bitmiyordu o son hafta. Sonra sınav günü gecesine geldim. Uyuyamadım sabaha kadar. Sınav günü kalktım sınava gittik. Sınava başlamadan önce heyecanım vardı. Sınava başladıktan sonra birkaç sorudan sonra heyecanım gitti. Sözel sınav bittikten sonra arada mola verdiğimizde arkadaşlarla konuşurken bazıları üzülmüştü. Benim içinde de bir tedirginlik vardı aslında. Acaba doğru yaptın mı diye. Sınavdan çıktıktan sonra eve gittik. İyi geçti sınavım. Ama tereddütlerim vardı, acaba yaptım mı diye. Çünkü Türkçe zordu biraz. Sonucu öğrendim. Çok fazla sevinmedim. Çünkü tam puan olmasa da yakın bir sonuç bekliyordum. Ama ful geldi. Mutluluğum daha arttı. Okul tercihi yaparken, İstanbul Erkek Lisesi veya TÜBİTAK Fen Lisesi arasında kaldım" diye konuştu.

"Bu sonuç olmasa da bu sonuca çok yakın bir sonuç bekliyorduk, sürpriz olmadı"

Muhammet'in düzenli ders çalıştığına ve başarısında çok kitap okumasının etkisi olduğuna değinen anne Selda Duzcu, "Muhammet Küçüklüğünden beri programlı düzenli ders çalışıyordu ve kitap okumayı çok severdi. Bence başarısının çoğunluğunu kitap okumasına borçlu. çok kitap okuyan ve düzenli çalışan bir çocuktu. İlkokuldan bu yana ders çalışmayı seviyordu. Bir de yani bu başarısını bence Muhammet ekip işine borçlu. Okuldaki öğretmenlerine, kendi çalışmasına ve azmine borçlu. Biz de destek olduk. Biz de yardımcı olduk anne baba olaraktan. Yani bu sonuç olmasa da bu sonuca çok yakın bir sonuç bekliyorduk, sürpriz olmadı. Çünkü çalışma performansına göre iyi bir sonuç bekliyorduk. Gururluyuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş" dedi.