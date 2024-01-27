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Antik Mezarlarda Bulunan Duvar Resimleri ve Taş Portreler

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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde gün yüzüne çıkarılan ve Doğu Han Hanedanlığı dönemine tarihlenen iki antik mezar, Xinmi halkının yaşam tarzı ve geleneklerinin yanı sıra ölümden sonraki hayata dair hayal güçlerine de bir bakış sunuyor. Bu tür ayrıntılar, mezarlarda bulunan toplam 500 metrekareden fazla duvar resmi ve taş portrelerde tasvir ediliyor.

ÇEKİM ZAMANI: Arşiv

Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde gün yüzüne çıkarılan ve Doğu Han Hanedanlığı (M.S. 25-220) dönemine tarihlenen iki antik mezar, Xinmi halkının yaşam tarzı ve geleneklerinin yanı sıra ölümden sonraki hayata dair hayal güçlerine de bir bakış sunuyor.

Bu tür ayrıntılar, mezarlarda bulunan toplam 500 metrekareden fazla duvar resmi ve taş portrelerde tasvir ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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