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Burdur'da kaza: 1 yaralı

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Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampalarında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. M.S.Ö. yönetimindeki 26 ANF 186 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 15 AES 299 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ö. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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