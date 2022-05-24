Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haberler

Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
Demirören Haber Ajansı - Semih Ersözler - Güncel
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TAZİYE ÇADIRINDA DUALAR EDİLDİ Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi.
TAZİYE ÇADIRINDA DUALAR EDİLDİ
Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi. Baba Mesut Güler, askeri erkan ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Ökten ile birlikte çadıra gelerek taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın okuduğu dua sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel