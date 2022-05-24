Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haberler

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Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

Demirören Haber Ajansı - Semih Ersözler - Güncel
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Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

TAZİYE ÇADIRINDA DUALAR EDİLDİ Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi.

TAZİYE ÇADIRINDA DUALAR EDİLDİ

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi. Baba Mesut Güler, askeri erkan ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Ökten ile birlikte çadıra gelerek taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın okuduğu dua sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Abdulkadir Güler, Antalya, Piyade, Şehit, Güncel, Haberler

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