Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haberler

TAZİYE ÇADIRINDA DUALAR EDİLDİ

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi. Baba Mesut Güler, askeri erkan ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Ökten ile birlikte çadıra gelerek taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın okuduğu dua sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.