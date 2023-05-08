Antalya hayvanat bahçesinde dünyaya gelen iki yavru aslan 'Zeus ile Hera' aileye katıldı

Halka kuyruklu Lemurlar 2 yavru dünyaya geldi

Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı baharla birlikte şenlendi. Lemur, ceylan, haflinger at, dağ keçisi ve maymun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavru dünyaya geldi. Halka kuyruklu Lemurlar 2 yavru dünyaya geldi. Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor. Ayrıca 9 aylık iki yavru aslan 'Zeus ile Hera' da aileye katıldı.

122 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında doğum bereketi yaşanıyor. Bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkında kış döneminden sonra bahar mevsiminin de habercisi olan doğumlar başladı.

Bahar geldi doğum bereketi arttı

Halka kuyruklu Lemurlar 2 yavru dünyaya geldi. Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor. Sevimli hayvanlar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Dağ ve Saanen keçileri ile koyun ırklarında doğumlar gerçekleşti. Yavru ceylan 'Bambi'ler ile geyik, maymun, haflinger at ve eşek türlerinde de yavru sevinci yaşandı.

Yavru aslanlar 'zeus ve hera'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Baharla birlikte yeni doğum sevinci yaşıyoruz. Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Ayrıca 9 aylık iki yavru aslan 'Zeus ile Hera' da ailemize katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte de Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi akınına uğruyor, özellikle yabancı misafirlerimiz tarafından keyif alınarak geziliyor" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, onarım, temizlik ve sevimli dostların istirahat edebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçilere kapalı olacak.