Antalya haber! Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçenin potansiyelini değerlendirdi Güncel Haberler Antalya bölgesinden gelen habere göre Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçenin turizm ve tarım alanında kente önemli katkılar sunduğunu belirtti. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçenin turizm ve tarım alanında kente önemli katkılar sunduğunu belirtti. Aydın'ın Efeler ilçesinden Serik Kaymakamlığına atanan Şahin, dün görevine başladı. İlçenin turizm ve tarımsal üretim noktasında önemli olduğunu belirten Şahin, "Turizm, tarım, süs bitkileri, balıkçılık gibi alanlarda kamu imkanlarını vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halkımızla işbirliği halinde olacağız." dedi. Şahin, ilçe halkının da gerekli desteği kendisine göstereceğine inandığını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Cemal Şahin Hisarcık Güncel Haberler

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