Antalya'da yankesicilik ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yankesicilik ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 yankesicilik ve 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda Ü.İ. ve S.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların yaptığı yankesicilik ve hırsızlık çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.