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Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü

AA - Servet Tümer - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hastane dönüşü halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Kurt'a (69), D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda, Cuma Ö'nün kullandığı 34 EK 3243 plakalı tır çarptı.

Tır sürücüsü kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Cuma Ö, Serik'teki polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü

Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü

Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü

AA / Servet Tümer - Güncel

Abdullah Kurt, Hastane, Antalya, Cuma, Güncel, Haberler

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