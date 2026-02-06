Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kökez Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi.