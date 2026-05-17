Haberler

Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, şüpheli polise teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla Korkut, Avcı ile Savran'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Savran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. A.B'nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler A.B. ile O.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde

Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı

Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof çıktı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var